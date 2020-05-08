أمريكا تسجل أكثر من 2400 حالة وفاة خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة وفاة أكثر من 2400 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 75.500 وفاة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20.30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة لغاية اليوم أرواح 75.543 شخصًا بينهم 2448 خلال 24 ساعة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى 1.254.750 شخصًا (أكثر من 27.300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة).وبلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في الولايات المتحدة لغاية اليوم لكشف المصابين بالفيروس الفتّاك حوالى 8.1 مليون فحص، بحسب الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور.