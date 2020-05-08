واشنطن: لا نسعى لانسحاب روسيا من سوريا

صرح المبعوث الأمريكي الخاص لشئون سوريا جيمس جيفري، بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى أن تنسحب روسيا من سوريا.وقال جيفري خلال مؤتمر صحفي: "في ما يخص السعي لأن تنسحب روسيا من سوريا، فإننا لم نسع لهذا الهدف أبدا، روسيا موجودة هناك منذ 30 سنة ولديها علاقات طويلة الأمد مع سوريا. ونحن لا نعتقد أن هذا أمر جيد بالنسبة للمنطقة أو روسيا ذاتها، لكننا لا نتبع مثل هذه السياسات".وأشار مع ذلك إلى أن تقديم تنازلات كبيرة لروسيا في ما يخص التسوية السورية أمر غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة.وأضاف جيفري أن الولايات المتحدة تسعى إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل النزاع، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انسحاب كل القوات المسلحة التي دخلت إلى سوريا.وتابع: "في هذا الصدد نهتم أكثر بانسحاب الإيرانيين والمليشيات تحت القيادة الإيرانية".ولم يذكر المبعوث الأمريكي أي شيء عن الرئيس السوري بشار الأسد الذي كانت الولايات المتحدة تطالب برحيله منذ عام 2011.