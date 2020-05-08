البرازيل تسجل 9888 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيليةعلى موقعها الإلكتروني إنها سجلت 9888 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و610 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سجلت الدولة إجمالًا 135106 إصابات مؤكدة و9146 وفاة بسبب مرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس.وسجلت البلاد الأربعاء 615 حالة وفاة جراء الفيروس القاتل، ما يدل على انخفاض طفيف بالوفيات يوم الخميس.وقال مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو يوم الأربعاء إن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو‭ ‬دو ريغو باروس، بفيروس كورونا المستجد.وأضاف أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا.ويثير الإعلان مزيدًا من الأسئلة حول مدى إمكانية تعرض الرئيس للإصابة بالفيروس.