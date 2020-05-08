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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد العوضى: دور «عشماوى» خضنى

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:34 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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أعرب الفنان أحمد العوضى، سعادته لنجاح دور الإرهابى هشام العشماوى، فى مسلسل "الاختيار"، مضيفًا: "في البداية وبعد ترشحى.. الدور خضني لأن عشماوي شخصية منبوذة من الشعب المصري".

وفى تعليقه على الكوميكسات المنتشرة له على مواقع التواصل الاجتماعى، قال خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "الأمر لا يغضبني أبدًا.. وباخد الأمور بهزار.. ولم أتوقع هذا النجاح الكبير.. وعن تكشيرتى بقول إن ملامحي حادة".

وواصل: "شخصية عشماوي لا تحمل أي دور رومانسي.. لقد كان ناقمًا على عيشته وقرر ترك الجيش والانضمام لبيت المقدس، والقتل فيما بعد، شخص عنده توحد وكاره لعيشته".

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