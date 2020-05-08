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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «البحوث الفلكية» يعلق على ظاهرة «القمر العملاق»

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:44 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، أسباب ظهور أكبر قمر خلال 2020، المسمى بـ"السوبر مون ـ القمر العملاق".

وقال "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إنه سيتم البث الحى لهذه الظاهرة من خلال تلسكوبات المعهد الموجودة مع العاملين به من داخل منازلهم، مضيفًا: "البث الحي سيكون من داخل منازل الزملاء بسبب ظروف كورونا حيث لا يوجد أحد الآن في المعهد".

وأشار إلى أن القمر سيكون في أقرب مكان له من الأرض على مسافة 360 ألف كيلو متر، ونسبة الإضاءة ستكون أكبر ما يكون، مستطردًا: "اسمه سوبر مون، أو القمر العملاق، وهذه الظاهرة سنستفيد منها في ضبط الحسابات الفلكية وتحديد بداية الشهور العربية".

ويصل قمر شهر رمضان المبارك خلال ساعات معدودة مرحلة البدر المكتمل، وهو يمثل البدر العملاق الرابع والأخير هذه السنة 2020، حيث سيكون حجمه الظاهري وإضاءته أكبر عن المتوسط وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

والقمر سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة (10:45 صباحا بتوقيت جرينتش) ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض.

وبعد ذلك سيشرق القمر من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، مكتسيًا لونًا ضاربًا في الحمرة أو برتقالي، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة.

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