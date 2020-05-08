فى الحلقة الـ14.. "كريزى تاكسى" يختطف شاب من شوارع الإسكندرية

"سعيد طيارة يجي بإشارة" كانت تلك الشخصية التي قدمها الفنان إبراهيم السمان في الحلقة الـ14 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، وتم تصوير الحلقة في شوارع إسكندرية.وقدم سعيد شخصية شخص بلطجي من بولاق وجاء للإسكندرية من أجل مشاجرة بعد أن تحدث إليه بعض الأشخاص، ثم يبدأ في الحديث عن الشباب الإسكندراني بطريقة سيئة ويقول عنهم أنهم مجرد كلام ولا يستطيعون الإشتباك وأنهم "معيوبين"، وفجأة يكتشف الراكب وجود أحد الأشخاص داخل شوال في الكرسي الخلفي للتاكسي ومخطوف من قبل سعيد طيارة، وهنا يتحول الراكب تمامًا ويبدأ في ضرب سعيد ويهدده بالشرطة فيكشف إبراهيم حقيقة المقلب.الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.