سعر الدولار اليوم الجمعة فى مصر 8 مايو 2020

يتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.الدولار في ظل إنتشار كوروناارتفع الدولار اليوم الجمعة، بنسبة طفيفة ليرتفع بقروش بسيطة، إذ عاود المستثمرون الإقبال على الملاذات الآمنة، مما أفقد العملات المرتفعة المخاطر بعض المكاسب التي حققتها، وذلك بفضل آمال بتباطؤ أزمة فيروس كورونا في أوروبا ونيويورك، وفقًا لوكالة "رويترز".وصعدت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية، بعد يوم من تكبدها أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.ويظهر إحصاء "رويترز" أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا بلغ 296 ألف شخص في أنحاء العالم مع إصابة قرابة 3 ملايين و840 ألف شخص.الإحتياطي النقدي المصريومن جانبه أعلن البنك المركزي المصري، عن قيامه خلال شهر أبريل الماضي باستخدام حوالي 3 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من العملة الصعبة وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.أسعار الدولار في مصروارتفع سعر الدولار اليوم الجمعة 8-5-2020، بشكل طفيف، حيث ارتفع سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة في مصر، بمقدار قروش بسيطة، وذلك مقارنه بختام تعاملات الأمس، مسجلا في البنك الأهلي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة في مقدمتها البنك الأهلي المصري، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:سعر الدولار في البنك المركزي المصري15.69 جنيه للشراء.15.82 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي المصري15.68 جنيه للشراء.15.78 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصر15.68 جنيه للشراء.15.78 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك القاهرة15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك الإسكندرية15.69 جنيه للشراء.15.79 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك عودة15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.