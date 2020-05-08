رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة فى مصر 8 مايو 2020

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:16 ص
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
يتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

الدولار في ظل إنتشار كورونا
ارتفع الدولار اليوم الجمعة، بنسبة طفيفة ليرتفع بقروش بسيطة، إذ عاود المستثمرون الإقبال على الملاذات الآمنة، مما أفقد العملات المرتفعة المخاطر بعض المكاسب التي حققتها، وذلك بفضل آمال بتباطؤ أزمة فيروس كورونا في أوروبا ونيويورك، وفقًا لوكالة "رويترز".

وصعدت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية، بعد يوم من تكبدها أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.

ويظهر إحصاء "رويترز" أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا بلغ 296 ألف شخص في أنحاء العالم مع إصابة قرابة 3 ملايين و840 ألف شخص.


الإحتياطي النقدي المصري
ومن جانبه أعلن البنك المركزي المصري، عن قيامه خلال شهر أبريل الماضي باستخدام حوالي 3 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من العملة الصعبة وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.


أسعار الدولار في مصر
وارتفع سعر الدولار اليوم الجمعة 8-5-2020، بشكل طفيف، حيث ارتفع سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة في مصر، بمقدار قروش بسيطة، وذلك مقارنه بختام تعاملات الأمس، مسجلا في البنك الأهلي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة في مقدمتها البنك الأهلي المصري، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.69 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر
15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة
15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك عودة
15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

موضوعات متعلقة

أبرزها تعديل قانون ضريبة الدمغة.. 8 قرارات في اجتماع «الوزراء»

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه

مدبولي: أرقام إصابات كورونا ما زالت في نطاق قدرتنا

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم لمواجهة كورونا.. ومواعيد حظر التجوال

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

منوعات

دراسة: نشر صور شخصية على «إنستجرام» يزيد اضطرابات الأكل

إلغاء مهرجان «نوتنج هيل كارنفال 2020» بسبب فيروس كورونا

بوابة إلكترونية روسية تعد تصنيفًا لأفلام الحرب الروسية الرئيسية الخمسة

إمساكية رمضان اليوم الخامس عشر 1441.. موعد أذان المغرب الجمعة 8-5-2020

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
المزيد

الثقافة

التهامى يستعد لإحياء حفل «أونلاين» برعاية «أبوظبى للثقافة»

السبت.. محمود يس يتحدث عن «العصيان» على يوتيوب هيئة الكتاب

القباحي يقدم «محض ترابي جدًا» عبر يوتيوب الأعلى للثقافة

فنتازيا تاريخي.. محسن عبد العظيم يكشف تفاصيل رسمه أول «مانجا» عربي