ألا صلوا فى بيوتكم ظهرًا.. الجمعة المعطلة تصل محطتها السابعة

يؤدي المسلمون اليوم الجمعة، صلاة الظهر، في سابع أيام الجمع المعطلة، نتيجة الإجراءات الاحترازية في منع تفشي وباء كورونا.وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الجمعة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام إلى أن يرفع الله عز وجل، البلاء عن البلاد والعباد بإذن الله تعالى، قائلًا: «نؤمل في الله عز وجل، وندعوه أن يجعل ذلك قريبًا».وأوضح أنه بالنسبة للأذان سيكون أذانًا واحدًا فقط هو أذان الظهر، ويتم إضافة كلمة واحدة إلى قول المؤذن: «ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم»، لتكون على النحو التالي: «ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا، ألا صلـوا في رحالكم ظهرًا»، مشيرا إلى أن الجمعة لا تنعقد في المنزل على الإطلاق.