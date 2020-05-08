«العوضى»: استعنت بطبيب نفسى لتجسيد «عشماوى» فى «الاختيار»

كشف الفنان أحمد العوضى، تفاصيل تجسيده لشخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل «الاختيار»، موضحًا أنه استعان بطبيب نفسى لتجسيد شخصية الإرهابي.وقال «العوضي» خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية بسمة وهبة ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إن دوره في الاختيار لاقى ردود فعل إيجابية كبيرة، معربًا عن سعادته بإشادات الجمهور.وعلقت بسمة وهبة، قائلة: «فيه تار بايت عليك عند المصريين كلهم»، ليرد العوضى قائلًا: «هصالحهم بعد رمضان».وفى رسالته للشباب، قال: «أنصح الشباب بأن يفكروا جيدًا، ربنا خلق عقل عشان الناس تفكر، محدش ينفع يمشيك أو يلعب بعقلك، حتى لا يظلم الإنسان نفسه ويسيء لها أو لأسرته».