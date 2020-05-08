المحكمة العليا الأمريكية تصدر حكما ضد الهجرة غير الشرعية

رفضت المحكمة العليا الأمريكية قرار إحدى المحاكم القاضي ببطلان القانون الفدرالي الذي يجرم التشجيع على الهجرة غير الشرعية.وكانت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قد حكمت في عام 2018 بأن القانون الفدرالي الأمريكي لمنع التشجيع على الهجرة غير الشرعية يتناقض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير.وقررت المحكمة العليا، اليوم الخميس، أن حكم المحكمة المذكورة "تجاوز حدود اختصاصها".وأيد جميع القضاة الـ9 في المحكمة العليا رفض حكم محكمة سان فرانسيسكو، وذلك بعد أن طعنت إدارة الرئيس دونالد ترامب فيه.واعتبرت إدارة ترامب، المعروفة بمواقفها المتشددة بشأن الهجرة، أن القانون المثير للجدل لا يتناقض مع مبدأ حرية التعبير، وإنما يهدف إلى منع المواطنين من تسهيل الهجرة غير الشرعية والاستفادة منها.وبرزت هذه القضية في أعقاب إدانة المواطنة الأمريكية إيفيلين سينينينج سميث عام 2013، بعد اتهامها بأنها استفادت من المهاجرين غير الشرعيين الذين دفعوا أموالا لها مقابل المساعدة في الحصول على تأشيرات دخول أثناء وجودهم على أراضي الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.