مدير فرانكفورت للكتاب: المعرض يقام فى موعده

يستعد عشاق القراءة حول العالم لاستقبال معرض "فرانكفورت" للكتاب في الفترة ما بين 14-18 أكتوبر المقبل، وسيصدر إعلان رسمي بشأن التغييرات التنظيمية المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة.وأعلن مدير معرض فرانكفورت للكتاب يورجن بوس ان، من المقرر أن يقام المعرض في ظل وجود إجراءات أكثر صرامة تلائم قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال بوس، خلال مقابلة مع موقع "الناشرين الأسبوعية" التي استضافتها وبثتها قناة "ناشرون بلا حدود" الدافع وراء إجراء هذه التغييرات المحتملة هو الالتزام بالقيود المحتملة على السفر، في ظل المخاوف المتوقعة بشأن وجود موجة ثانية من فيروس Covid-19.وأكد أن كندا تحل ضيف شرف على الدورة المقبلة للمعرض،مشيرًا إلى أن عدد زوار معرض فرانكفورت للكتاب العام الماضي بلغ 302،267 زائرا، وكان من بين هؤلاء 127 ألفا و790 من الجمهور، و174 ألفا و477 من الزوار التجاريين.جدير بالذكر أن فرانكفورت للكتاب يعد أكبر تظاهرة دولية ثقافية تعنى بالكتاب والأدب في العالم، ويبلغ عمره الآن أكثر من 5 قرون، ويضم 6 قاعات ضخمة تمتد لمساحة 171 ألفا و790 مترا مربعا.