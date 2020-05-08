الطوارئ السودانية توصى بتمديد إغلاق الخرطوم

رفعت لجنة الطوارئ السودانية العليا لمجابهة فيروس كورونا توصية لمجلس الأمن والدفاع، بتمديد الإغلاق الكامل في ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية، ابتداء من الأحد المقبل.وسجلت البلاد حتى الآن 930 حالة إصابة بالفيروس بينها 52 حالة وفاة.ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن والدفاع السوداني قرارًا نهائيًا بشأن الإغلاق اليوم الجمعة.وفرضت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 18 أبريل الماضي حظرًا شاملًا للحد من انتشار الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.