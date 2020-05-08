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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: كورونا قد يقتل 190 ألف شخص فى أفريقيا

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن فيروس كورونا المستجد قد يودي بحياة نحو 83 ألفا و190 ألف شخص، ويصيب ما بين 29 مليونا و44 مليون شخص في أفريقيا في أول عام إذا لم يتم احتواؤه.

جاء ذلك ضمن دراسة جديدة أجرتها المنظمة عن أفريقيا استنادا إلى افتراضات بأنه لن يتم اتخاذ إجراءات لاحتواء الوباء.

وفرضت معظم دول القارة قيودا على التجمعات في الأماكن العامة والسفر الدولي وحظرت التجول مع إجراءات أخرى لكبح انتشار الفيروس.

واجتاح الفيروس أفريقيا متأخرا عن القارات الأخرى، ولا تزال معدلات انتشاره هناك أبطأ من غيرها، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا قد يتحول إلى تفش طويل الأمد يستمر لسنوات.

وقالت مديرة المنظمة الإقليمية لأفريقيا ماتشيديسو مويتي: "قد يصبح كوفيد-19 جزءا ثابتا من حياتنا خلال السنوات المقبلة إذا لم تتخذ حكومات عديدة في المنطقة نهجا وقائيا، نحتاج للفحص والتتبع والعزل والعلاج".

وتغطي دراسة منظمة الصحة العالمية 47 دولة فقط ضمن منطقة أفريقيا وليس القارة بأسرها ويستثني مفهوم المنظمة الإقليمي في أفريقيا كلا من جيبوتي والصومال ومصر وليبيا وتونس والمغرب.

وحتى اليوم، سجلت الدول السبع والأربعين 35097 حالة إصابة بالفيروس و1231 وفاة استنادًا إلى تصريحات الحكومات وبيانات منظمة الصحة العالمية.

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