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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى الـ75 ألفا

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تخطت وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حاجز الـ75 ألف شخص.

ويبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 2000 شخص يوميًا في المتوسط منذ منتصف أبريل، على الرغم من الجهود المبذولة لإبطاء تفشي الفيروس.

وتزيد حصيلة الوفيات عن أي حصيلة بسبب الإنفلونزا الموسمية منذ 1967 كما تفوق عدد الوفيات خلال السنوات العشر الأولى من مرض الإيدز من 1981 وحتى 1991.

وحسب تحليل بيانات مشروع تعقب كوفيد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من 1.25 مليون شخص مع استمرار حالات الإصابة الجديدة في الارتفاع بعدة ولايات، منها: إيلينوي وميريلاند ومينيسوتا وتينيسي وتكساس وفرجينيا وويسكونسن.

ويقول خبراء الصحة إن، عدد الوفيات سيتصاعد في وقت لاحق من الصيف الحالي مع رفع الولايات الأمريكية قيود العزل وبدء تدفق الأمريكيين على المطاعم والذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية من جديد.

ووفقًا لنموذج أبحاث جامعة واشنطن، يتوقع أن يكون عدد الوفيات في الولايات المتحدة أكثر من 134 ألفًا في أغسطس.

يذكر أن، منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية وافقت على بدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا تنتجه شركة Moderna.

وأعلنت الشركة الأمريكية أن، إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح سيتم في يوليو المقبل، بهدف الوصول إلى مليار جرعة من اللقاح.

وحسب الشركة المنتجة فإنه سيتم تجريب اللقاح على 600 شخص في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، كما سيتم إضافة متطوعين آخرين أعمارهم فوق 55 عاما.

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