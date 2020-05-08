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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 15 من «الفتوة».. أنعام سالوسة تنجو من الموت

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:41 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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نجت الفنانة أنغام سالوسة والدة حسن الجبالي الشخصية التي يقدمها النجم ياسر جلال ضمن أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الفتوة"، وذلك بعد أن تم ضربها علي الرأس من قبل أحد المشاديد حيث لحقها نجلها بالطبيب وكانت معه ابنته "نورا" الشخصية التي تقدمها الفنانة ليلى أحمد زاهر.

وجاء ضرب والدة حسن الجبالي من رجال المعلم سيد اللبان الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي وهو كبير فتوة المدبح؛ بينما اتجه رجال فتوة المدبح إليه ليحكوا له أنهم لم يحققوا المراد والمجئ بالذهب الذي كانوا يبحثون عنه وأعلنوا له عن ضرب والدة حسن الجبالي.

يذكر أن الفنانة أنغام سالوسة تشارك في مسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني الحالي ويشارك في بطولته أيضًا كل من، الفنانين والفنانات مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وأحمد خالد صالح وهنادي هاني مهني وليلى أحمد زاهر وياسر صادق وعهدي صادق وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وتشارك الفنانة القديرة أنعام سالوسة بجانب مسلسل "الفتوة"، في مسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة وكل من الفنان أحمد العوضي وضياء عبدالخالق وأحمد فؤاد سليم وسارة عادل وأحمد وفيق ومها نصار ودينا فؤاد وأحمد مصطفى وعابد عناني وياسر عزت وماجدة منير ومحمود حافظ وعبدالرحمن القليوبي وعدد كبير من الفنانين ومن ضيوف الشرف من بينهم محمد عادل إمام وكريم محمود عبدالعزيز وأسر ياسين وأحمد عز وهو من تأليف باهر دويدار ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.

وتعتبر الفنانة أنغام سالوسة أحد الفنانات الكبار في عالم الفن المصري ولها رصيد كبير من الأعمال الفنية الناجحة وهي زوجة المخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري، بينما لها رصيد بعيدًا عن الدراما وخاصة في السينما المصرية بكم كبير من الأفلام المصرية مع كبار النجوم.

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