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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تخفض أسعار المحروقات للمرة الثانية فى شهر

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:41 ص
تونس تخفض أسعار المحروقات
تونس تخفض أسعار المحروقات للمرة الثانية فى شهر
وكالات
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قررت الحكومة التونسية خفض أسعار الوقود بنسبة 1.5% عن السعر القديم بموجب آلية تلقائية جديدة لتعديل الأسعار، في تقليص هو الثاني خلال شهر واحد وسط تراجع الأسعار العالمية للنفط.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزارة الطاقة التونسية في بلاغ، إن سعر لتر البنزين سينخفض إلى 2.005 دينار تونسي (0.6924 دولار) من 2.035 دينار، اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وشمل التخفيض البنزين والسولار دون كبريت والعادي، فيما تبقى أسعار المحروقات الأخرى دون أي تغيير.

وأضافت الوزارة أن قرار الخفض اتخذ خلال اجتماع للجنة ضبط ومتابعة أسعار بيع منتجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا، بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل من البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت خلال مدة شهر.

والشهر الماضي، خفضت الوزارة أسعار البنزين 1.5% وذلك للمرة الأولى في أربع سنوات.

تتوقع تونس أن يصل دعم أسعار الوقود إلى 1.8 مليار دينار من أصل أربعة مليارات دولار مرصودة لمجمل الدعم فيما انخفاض أسعار النفط العالمية سيقلص فاتورة دعم الدولة لأسعار الوقود.

وقال وزير المالية التونسي نزار يعيش في وقت سابق إن التراجع الكبير لأسعار النفط في الفترة الأخيرة وفر حوالي 300 مليون دولار للدولة.

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