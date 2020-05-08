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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«فى خدمتك».. نقدم لك رقم حساب «لجنة البر» بالأوقاف لصدقة الفطر

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:13 ص
جريدة الدستور
رشا نصر
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فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص "الدستور" على تقديمها للقراء، نقدم لكم رقم حساب "لجنة البر" التابعة لمديريات وزارة الاوقاف على مستوى محافظات مصر، والتي تقوم بصرف 2 مليون جنيه كدفعة أولى من صدقات الفطر.

ويمكن المساهمة في المشروع، من خلال حساب البر العام رقم: (788999 450 9) بالبنك المركزي أو من خلال التبرع بموجب إيصال رسمي بالمبلغ سواء أكان زكاة فطر أو نذر أو صدقة، وذلك من خلال جميع إدارات الأوقاف ومديرياتها على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الأوقاف، قد قررت الاستجابة لطلب العديد من المواطنين في تلقي صدقة الفطر أو بدل الإطعام أو الكفارات أو فدية الصيام، أو بدل موائد الرحمن، أو زكاة المال أو الصدقات العامة، وذلك لصرفها في مصارفها الشرعية.

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