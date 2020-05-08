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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة ترسل مساعدات لأفغانستان وكولومبيا ومنغوليا للتصدى لوباء كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:30 ص
جريدة الدستور
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قدمت الولايات المتحدة أكثر من 30 مليون دولار أمريكي من المساعدة المالية لأفغانستان وكولومبيا ومنغوليا كجزء من جهود التصدي لوباء «كوفيد-19»، من خلال وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.

يشمل هذا المبلغ 15.6 مليون دولار أمريكي لأفغانستان لدعم المراقبة وتحسين المختبرات وإدارة الحالات والوقاية من العدوى ومكافحتها وإشراك المجتمع والمساعدة التقنية، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار أمريكي للمجتمعات النازحة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتشمل المساعدة أيضًا 12.6 مليون دولار أمريكي لمساعدة جهود السلطات الكولومبية بما في ذلك المراقبة وتوفير إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة الحالات ودعم السلطات المحلية والمجتمعات المحلية.

كما يضم المبلغ1.2 مليون دولار أمريكي لمساعدة منغوليا في إعداد أنظمة المختبرات وتفعيل اكتشاف الحالات والمراقبة القائمة على الأحداث ودعم الخبراء التقنيين للاستجابة والتأهب.

جاءت هذه المساعدات استجابة لطلبات الدول الثلاث التي تقدمت بها من خلال مركز الأوروبي الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث التابع لحلف الناتو، وهذا المركز هو آلية الاستجابة الرئيسية للكوارث للناتو ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وينسق الطلبات من حلفاء الناتو وشركائه، بالإضافة إلى عروض المساعدة للتعامل مع عواقب الأزمات الكبرى مثل جائحة وباء «كوفيد-19».

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