رزق الله: الحكومة حريصة على التوازن بين حماية المواطن والاقتصاد

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء استعراض الموقف الخاص بأزمة فيروس كورونا، يعكس وجود خطة واستراتيجية محكمة لدى الحكومة المصرية تسير وفقا لها.وأوضحت رزق الله، في بيان لها، أن تلك الخطة لتحقيق التوازن بين صحة المواطن واستمرار مكافحة وباء كورونا المستجد، وتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية للمكافحة، وفي نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري.ولفتت إلى أن الخطوات التي تتخذها الحكومة تستهدف تقليل تبعات الأزمة السلبية، التي كادت تدمر اقتصاديات العديد من الدول الصناعية الكبرى، الموقف الذي لا ترغب الدولة المصرية للوصول إليه والعمل على تجنبه.وأضافت أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للقطاعات الاقتصادية فيما يتعلق بالضرائب وسداد المديونيات والقروض، وتأجيلها ضمن استمرار دفع عجلة الإنتاج وسد احتياجات العمالة والعمل على توفير رواتبهم.