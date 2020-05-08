روسيا تناقش مع الاتحاد الأوروبى الصراع فى سوريا وليبيا

أجرى مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف، اتصالا هاتفيا مع سفير الاتحاد الأوروبي في روسيا ماركوس إيديرير لمناقشة النزاعات في سوريا وليبيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "ناقش الطرفان آخر التطورات السياسية والإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك على الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".وأشار الجانبان إلى أن وجود إطار قانوني دولي يهدف إلى إقامة سلام دائم وشامل في المنطقة يتضمن بشكل خاص قرارات مجلس الأمن الدولي.كما سلط الدبلوماسيان الضوء على أهمية تنسيق جهود روسيا والاتحاد الأوروبي وبشكل خاص في إطار اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، من أجل تسهيل المحادثات بين إسرائيل وفلسطين على أساس مبدأ الدولتين.