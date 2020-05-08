الحلقة 14 من «لعبة النسيان».. شخص غامض يراقب دينا الشربينى

استطاعت الحلقة 14 من مسلسل «لعبة النسيان» الاستحواذ على اهتمام الجمهور، فبعد أن بدأت «رقية» دينا الشربيني في جمع العديد من الخيوط حول سر مقتل زوجها أمجد الشيال واتهامها بالخيانة بدأت العديد من علامات الاستفهام والغموض تحوم حول سكرتيرة أمجد «زينة» وعلاقتها بنادر شقيق أمجدو في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «لعبة النسيان»،، بدأت «رقية» في مراقبة «زينة» والتي تلعب دورها مريم الخشت لمعرفة ما تخفيه أو لعلها تصل إلى خيط يوضح حقيقة ما يحدث على الجانب الآخر، بدأ «نادر» والذي يقوم بدوره على قاسم في مراقبة «رقية» ما جعل الأمر يزداد غموضًا ولماذا يخشى «نادر» من عودة الذاكرة لـ«رقية».في نفس الوقت أصيبت «زينة» سكرتيرة أمجد بحالة من الخوف والاضطراب من تتبع «رقية» لها وطلبت من «أمجد» ان يبعدها عنها، خاصة وأن «رقية» تقيد حركتها بشكل كبير وذلك بعد أن بدأت «رقيّة» تشك في مصدر ثروة «زينة» خاصةً وأنها لا تعمل وتعيش في إحدى الفيلات الفخمة.وتنتهي الحلقة بظهور رجل غامض يراقب «رقيّة» ويلتقط لها صورًا وهي تجلس بصحبة «عمرو» أحمد داود في مطعمه.يُعرض مسلسل «لعبة النسيان» حصريًا على شبكة قنوات «mbc» مصر الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على «mbc مصر»، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة «mbc مصر 2»، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.وينتمي مسلسل «لعبة النسيان» لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، «لعبة النسيان» سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة دينا الشربيني، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت، والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.