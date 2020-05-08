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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: 29 ألفا و168 مواطنا إجمالى من تم إجلاؤهم للعودة

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:10 ص
جريدة الدستور
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن إجمالي عدد المواطنين الكويتيين العائدين وفق عملية العودة الشاملة، التي تمت على أربع مراحل خلال فترة من 19 أبريل الماضي إلى يوم أمس الأربعاء، بلغ 29 ألفا و168مواطنا ومواطنة.

وقال سعد العتيبي، رئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين الكويتيين، في مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير الختامي للخطة الشاملة للعودة اليوم، إن عدد المواطنين المسجلين في منصة (معاكم) التي أطلقتها وزارة الخارجية الكويتية بلغ 42 ألفا و584 مواطنا ومواطنة، في حين بلغ عدد الذين أبدوا الرغبة في العودة 35 ألفا و848 مواطنا ومواطنة.

وأوضح أنه تم نقل 81.37% من المواطنين الكويتيين الذي أبدوا رغبتهم في العودة، في حين لم يلتحق ما نسبته 18.63% من المواطنين بالخطة، وذلك لأسباب خاصة بهم، منها تغيير رغبتهم في العودة، أو عدم استكمال علاجهم بعد.

وأشار الى أن إجمالي عدد الركاب في المرحلة الأولى التي استمرت من 19 إلى 21 أبريل الماضي، بلغ 9267 راكبا وراكبة من 16 وجهة حول العالم، شملت كل من الرياض والدمام وجدة وأبوظبي ودبي والمنامة والدوحة ومسقط والقاهرة والإسكندرية والعاصمة الأردنية عمان وإسطنبول وأنقرة ولندن وجنيف وباريس.

وأضاف أن إجمالي عدد الركاب في المرحلة الثانية التي استمرت من 23 إلى 25 أبريل الماضي، بلغ 8489 راكبا وراكبة من 26 وجهة، شملت كل من القاهرة والإسكندرية والعاصمة الأردنية عمان وإسطنبول والدار البيضاء وتونس وبيروت ولارنكا ونواكشوط وداكار وفاليتا وتبليسي وباكو ومومباي ودلهي وتريفاندروم ومانيلا وبانكوك وسراييفو وأمستردام وفيينا ولندن وباريس وبروكسل وميونخ ونيويورك.

وتابع "العتيبي" أن عدد الركاب في المرحلة الثالثة، التي استمرت من 27 إلى 29 أبريل الماضي، بلغ 5685 راكبا وراكبة من 17 وجهة، شملت كل من حائل وأبوظبي ولندن وجاتويك ومانشستر ووارسو وجاكرتا وسنغافورة وأوكلاند وسيدني وبيرث وجلاسكو ودبلن ويريفان وموسكو ونيويورك.

ولفت إلى أن المرحلة الرابعة والأخيرة ضمت 5727 راكبا وراكبة من 12 وجهة، شملت كل من النجف والقاهرة وبرشلونة ولندن ومونتريال وواشنطن ودالاس وميامي ولوي أنجلوس وبيرث وسيدني وملبورن.

وأوضح العتيبي أن المجموع الكلي للمسافات المقطوعة في الخطة بلغ مليون و12 ألفا و458 كيلومترا، في حين بلغ عدد ساعات الطيران 1753 ساعة، مشيرا الى أن هذه الرحلات كانت على متن كل من طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة، وشركة طيران الاتحاد الإماراتية، والخطوط الجوية القطرية.

من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في (الطيران المدني) الكويتية صالح الفداغي، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للعائدين وفق الخطة، بلغ 118 مواطنا ومواطنة.

وأضاف الفداغي أن المجموع الكلي للمواطنين في المحاجر المؤسسية الإلزامية بلغ 725 مواطنا، في حين بلغ عدد المواطنين في الحجر المؤسسي الاختياري 3916 مواطنا ومواطنة، فيما بلغ عدد المواطنين في الحجر المنزلي 24 ألفا و424 مواطنا ومواطنة.

وأشار الى أن عدد المواطنين الذين يتلقون العلاج في الخارج، بلغ 1833 مواطنا ومواطنة، في حين بلغ عدد المرضى الذين عادوا من الخارج 1190 مواطنا ومواطنة.

تجدر الإشارة إلى أن خطة (العودة الشاملة) تعتبر أكبر خطة إجلاء في تاريخ الكويت من حيث العدد، وبأقصر فترة ممكنة، إضافة إلى أنه إجلاء صحي، بعكس ما سبقه في تحرير الكويت عام 1991، وأربع مرات خلال ظروف سياسية سابقة.

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