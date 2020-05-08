مستشار الرئيس: نتفاوض للحصول على عقار «ريمديسيفير» لعلاج كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا أمر متوقع، والحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع هذه الأرقام، مشيرا إلى أن الحكومة أجرت ما يزيد عن 100 ألف تحليل الـpcr.وأشار مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن الحكومة تجري تحاليل دورية للطواقم الطبية للتأكد من سلامتهم.وناشد "تاج الدين" المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، قائلا: "يجب على المواطنين الابتعاد عن التجمعات واستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة"، وأكد أن الالتزام هو السبيل الوحيد للحد من انتشار المرض.وتابع: "مازالنا في مرحلة التفاوض للحصول على عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كورونا"، مضيفا الحكومة تتابع كل التجارب العلاجية في العالم وتطبق ما يتناسب معنا من أجل الوصول لنسب شفاء عالية.وأكد أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا تجتمع بشكل دوري وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لمجابهة الفيروس والحد من انتشاره.وتطرق مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، في حديثه عن دعم مصر لأفريقيا، مؤكدا أن مصر تساند أفريقيا من أجل محاربة فيروس كورونا.