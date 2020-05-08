«التعليم» ترد على استفسارات الطلاب ممن يتعذر عليهم تسليم البحث إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدة إرشادات لتسليم المشروعات البحثية الكترونيًا أو ورقيًا في الفترة من ٩ إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠، ردًا على كافة استفسارات أولياء الأمور والطلاب.وأكدت الوزارة، في بيان لها، انه حرصًا على سلامة وصحة أبنائها الطلاب ممن يتعذر عليهم التسليم الإلكتروني، تم تحديد أيام مختلفة وفق جدول زمني للتسليم الورقي في المدارس، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء التسليم.كما ترجح الوزارة، تسليم المشروعات إلكترونيًا على "منصة إدمودو" لأنها الطريقة الأفضل صحيًا في ظل هذه الظروف.أما التسليم الورقي فهو متاح لمن يتعذر عليه استخدام المنصة.