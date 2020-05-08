التهامى يستعد لإحياء حفل «أونلاين» برعاية «أبوظبى للثقافة»

يستعد الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين بجمهورية مصر العربية، لتقديم حفل دولي "أونلاين" تحت رعاية مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون يوم ٩ مايو ٢٠٢٠ الساعة ٩:٣٠م.يذكر أن الشيخ التهامي ممن لهم دور كبير في إحياء حفلات الأون لاين منذ بداية الجائحة وجانب كبير فني توعوي.وجاءت هذه الشراكة في إطار تعاون ثقافي مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والتي تقود الطريق في هذا الوقت العصيب نحو دعم الإبداع الإنساني والثقافي على صعيد المنطقة، والذي يساهم بدوره في التخفيف من آثار هذا الظرف الاستثنائي؛ حيث تعد الثقافة والفنون، سلاحًا مهمًا في المعركة الحالية التي يعيشها العالم.كما يشار إلى مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون من أوائل المؤسسات التي تبنت هذه المبادرة في ظل دعمها المستمر للثقافة والفنون فالتقت اتجاهاتها نحو هدف واحد سامي وهو التعاون لإحياء أمسية روحية فريدة من نوعها وحصرية في هذا الشهر الجليل.يأتي ذلك في إطار التعبير عن أهمية الثقافة والفنون، في التخفيف من أثر الأزمات، والتي يجب أن يتكاتف فيها الجميع خاصة الفنانين والمبدعين للتخفيف عن الجميع، من خلال إحياء حفلات عبر البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.