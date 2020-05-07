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فن

الحلقة الرابعة عشر من «سوق الحرير».. صابر يطارد غريب ورمزى

الخميس 07/مايو/2020 - 11:54 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل السوري "سوق الحرير"، وكان أهم أحداثها أن "صابر" أصبح يعرف أن "غريب" هو من أخذ المال من المخبأ فيقرر أن يترك القرية ليلحق به.

وفي الوقت نفسه اتفق "رمزي" مع شحادة على فضح قصة حب "عمران" لـ"شمس" في سوق الحرير، وأصبحت زوجات عمران متخوفات من قصة الورقة التي أخذها عمران من شمس.

وتبدأ "قمر" في افتعال المشاكل مع صباح وتفسد لها طعامها في حين يخبر "سيف" "أمينة" بأنها مثل شقيقته فقط.

المسلسل من إنتاج "MBC studios" بالتعاون مع شركة ميلسون، وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة.

ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن، ونهال عنبر، وماجد الشرقاوي، ومن تونس النجمة: دارين حداد.

ويعرض حاليًا على "mbc1" و"MBC عراق" و"mbc5" و"lbc" ومنصة "Shahid. Net"، وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة "إم بي سي ستوديو" وشركة "سليما" على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وأيضًا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين أو العناصر الفنية الأخرى.

وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وأيضًا علاقته بباقي تجار سوق الحرير، وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟

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