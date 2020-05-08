الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر عبر المنافذ الحدودية خلال شهرين

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر عبر المنافذ الحدودية سجلت ارتفاعًا إلى 5.388 مليار دولار، خلال شهرى يناير وفبراير في عام 2020، مقابل 5.057 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 330 مليون دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن ميناء الاسكندرية يتصدر المنافذ الحدودية الأكثر مرورًا للصادرات المصرية بقيمة 1.4 مليار دولار، خلال شهرى يناير وفبراير 2020، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، يليه المطارات بصادرات قدرها 1.2 مليار دولار مقابل 1.094 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.وجاء فى مرتبة لاحقة ميناء السويس بصادرات بلغت قيمتها 1.086 مليار دولار، خلال أول شهرين من عام 2020، مقابل 793.5 مليون دولار، خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 292.5 مليون دولار خلال عام.بينما تذيل القائمة ميناء القصير بقيمة 10.8 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2020 مقابل 1.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وميناء العريش بصادرات قدرها 88.4 مليون دولار مقابل 109.1 مليون دولار، بينما لم يسجل ميناء وادى حلفا "الحدود الجنوبية" أى عبور للصادرات المصرية خلال تلك الفترة.