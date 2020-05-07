الوزراء: نمتلك 4 آلاف جهاز تنفس.. وقادرون على استيعاب مصابي كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لا تعاني أي نقص في المستلزمات أو السلع، خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "لم نسمح لعجلة الإنتاج بأن تتوقف في ظل الإغلاق الجزئي، ورغم ما تكبدناه خلال الفترة الماضية لم تشهد الأسواق المصرية أي نقص في السلع والمستلزمات".وتابع أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بمصر يعد ظاهرة سلبية، ورغم ذلك ومع اقتراب أعداد الإصابة لـ400 إصابة يوميًا لم تخرج عن قدرة قطاع الصحة المصرى، وما زلنا كحكومة ووزارة صحة ومؤسسات قادرين على استيعاب هذه الأعداد، نتيجة أننا توسعنا في أماكن العزل.وأكد أن أجهزة التنفس الصناعي، التى تمثل مشكلة للدول التي انهارت صحيًا وطبيًا في ظل جائحة كورونا، تتوافر لدينا بوفرة، وتابع: "اللي كان في الخدمة فعليًا فيما يخص كورونا 38 جهازا فقط من 4 آلاف جهاز تمتلكها الدولة المصرية، الحمد الله ما زلنا بعيدًا عن أي مشكلة تتعلق بالخدمات الصحية".