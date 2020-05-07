رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الوزراء: نمتلك 4 آلاف جهاز تنفس.. وقادرون على استيعاب مصابي كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 11:30 م
جهاز تنفس
جهاز تنفس
سناء إسماعيل
طباعة
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لا تعاني أي نقص في المستلزمات أو السلع، خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "لم نسمح لعجلة الإنتاج بأن تتوقف في ظل الإغلاق الجزئي، ورغم ما تكبدناه خلال الفترة الماضية لم تشهد الأسواق المصرية أي نقص في السلع والمستلزمات".

وتابع أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بمصر يعد ظاهرة سلبية، ورغم ذلك ومع اقتراب أعداد الإصابة لـ400 إصابة يوميًا لم تخرج عن قدرة قطاع الصحة المصرى، وما زلنا كحكومة ووزارة صحة ومؤسسات قادرين على استيعاب هذه الأعداد، نتيجة أننا توسعنا في أماكن العزل.

وأكد أن أجهزة التنفس الصناعي، التى تمثل مشكلة للدول التي انهارت صحيًا وطبيًا في ظل جائحة كورونا، تتوافر لدينا بوفرة، وتابع: "اللي كان في الخدمة فعليًا فيما يخص كورونا 38 جهازا فقط من 4 آلاف جهاز تمتلكها الدولة المصرية، الحمد الله ما زلنا بعيدًا عن أي مشكلة تتعلق بالخدمات الصحية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: ارتداء الكمامة سيكون إجباريا خلال الفترة المقبلة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

63 إصابة جديدة بكورونا في العراق

رئيس الوزراء يعلن مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بكورونا

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

منوعات

باريس تفرض قيودًا على استخدام المواصلات العامة بسبب كورونا

موعد آذان المغرب اليوم في الإسكندرية والقاهرة وباقي محافظات مصر

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

دراسة: الأيام الحارة الخطيرة ستتضاعف بأمريكا بحلول عام 2050

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
المزيد

الثقافة

السبت.. محمود يس يتحدث عن «العصيان» على يوتيوب هيئة الكتاب

القباحي يقدم «محض ترابي جدًا» عبر يوتيوب الأعلى للثقافة

فنتازيا تاريخي.. محسن عبد العظيم يكشف تفاصيل رسمه أول «مانجا» عربي

إطلاق المشروع الوطنى للقراءة بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى بالإمارات