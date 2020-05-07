ترقية 25853 موظفًا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، عدة قرارات بتسكين وترقية عدد 25853 موظفًا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية بكافة الدرجات الوظيفية والمجموعات النوعية على مستوى الجمهورية.ونص القرار على أولًا- القسم المدني: تمت ترقية 14631 موظفًا.ثانيًا- أقلام المحضرين: تمت ترقية 7077 موظفًا.ثالثًا- الخدمات المعاونة والحرفية: تمت ترقية 2768 عاملًا.رابعًا- المحاكم المتخصصة: تمت ترقية 1377 موظفًا.كما أصدر وزير العدل تعليماته إلى كافة قطاعات الوزارة بترقية كل من استوفى شروط الترقية دون تأخير، والاهتمام بجدية تقارير الأداء، حتى يمكن فرز العناصر المتميزة، وتسكينها في الوظائف المناسبة.جاء ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءات إلى الوظائف الأعلى للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، وإعمالًا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.