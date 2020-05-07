رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ترقية 25853 موظفًا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية

الخميس 07/مايو/2020 - 11:28 م
عمر مروان
عمر مروان
حسام محفوظ
طباعة
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، عدة قرارات بتسكين وترقية عدد 25853 موظفًا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية بكافة الدرجات الوظيفية والمجموعات النوعية على مستوى الجمهورية.

ونص القرار على أولًا- القسم المدني: تمت ترقية 14631 موظفًا.
ثانيًا- أقلام المحضرين: تمت ترقية 7077 موظفًا.
ثالثًا- الخدمات المعاونة والحرفية: تمت ترقية 2768 عاملًا.
رابعًا- المحاكم المتخصصة: تمت ترقية 1377 موظفًا.

كما أصدر وزير العدل تعليماته إلى كافة قطاعات الوزارة بترقية كل من استوفى شروط الترقية دون تأخير، والاهتمام بجدية تقارير الأداء، حتى يمكن فرز العناصر المتميزة، وتسكينها في الوظائف المناسبة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءات إلى الوظائف الأعلى للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، وإعمالًا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

موضوعات متعلقة

63 إصابة جديدة بكورونا في العراق

رئيس الوزراء يعلن مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

كورونا قد يفرض جزاءات على ضباط «أمن القاهرة»

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بكورونا

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

منوعات

باريس تفرض قيودًا على استخدام المواصلات العامة بسبب كورونا

موعد آذان المغرب اليوم في الإسكندرية والقاهرة وباقي محافظات مصر

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

دراسة: الأيام الحارة الخطيرة ستتضاعف بأمريكا بحلول عام 2050

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
المزيد

الثقافة

السبت.. محمود يس يتحدث عن «العصيان» على يوتيوب هيئة الكتاب

القباحي يقدم «محض ترابي جدًا» عبر يوتيوب الأعلى للثقافة

فنتازيا تاريخي.. محسن عبد العظيم يكشف تفاصيل رسمه أول «مانجا» عربي

إطلاق المشروع الوطنى للقراءة بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى بالإمارات