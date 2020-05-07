رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول 166 مصريًا عالقًا بعمان إلى مطار مرسى علم

الخميس 07/مايو/2020 - 11:21 م
وصول 166 مصريًا
وصول 166 مصريًا
كتب- علي عواد
طباعة
استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الخميس، طائرة المصريين العالقين بالعاصمة العمانية مسقط، وعلى متنها 166 مواطنا ضمن برنامج الرحلات الاستثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن رجال الحجر الصحي بالمطار أجرو الفحص الطبي لـ166 مصريًا عالقًا بدولة عمان الشقيقة، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لسلامة المواطنين العائدين من الخارج.

وأشار إلى أنه تم سحب العينات من العائدين فور وصولهم وجرى إرسالها للمعامل المركزية لفحصها، تنفيذا لتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، لـ"الدستور"، أنه فور وصول المصريين العالقين تم تعقيمهم وتطهير المتعلقات الشخصية والحقائب الخاصة بهم، كما تم نقلهم إلى فندق الحجر الصحي المخصص لهم بمدينة مرسى علم عن طريق أتوبيسات مجهزة ومعقمة وتوزيعهم على مجموعات لمنع التزاحم، بالإضافة إلى توفير فرق طبية مدربة لفحص العائدين طوال مدة إقامتهم بفندق الحجر وهي 14 يومًا.

موضوعات متعلقة

عمرو زكي يكشف حقيقة علاقته بفنانة دمرت حياته

أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم لمواجهة كورونا.. ومواعيد حظر التجوال

«الوزراء»: ارتداء الكمامة سيكون إجباريا خلال الفترة المقبلة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بكورونا

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

منوعات

باريس تفرض قيودًا على استخدام المواصلات العامة بسبب كورونا

موعد آذان المغرب اليوم في الإسكندرية والقاهرة وباقي محافظات مصر

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

دراسة: الأيام الحارة الخطيرة ستتضاعف بأمريكا بحلول عام 2050

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
المزيد

الثقافة

السبت.. محمود يس يتحدث عن «العصيان» على يوتيوب هيئة الكتاب

القباحي يقدم «محض ترابي جدًا» عبر يوتيوب الأعلى للثقافة

فنتازيا تاريخي.. محسن عبد العظيم يكشف تفاصيل رسمه أول «مانجا» عربي

إطلاق المشروع الوطنى للقراءة بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى بالإمارات