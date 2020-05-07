وصول 166 مصريًا عالقًا بعمان إلى مطار مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الخميس، طائرة المصريين العالقين بالعاصمة العمانية مسقط، وعلى متنها 166 مواطنا ضمن برنامج الرحلات الاستثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين.وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن رجال الحجر الصحي بالمطار أجرو الفحص الطبي لـ166 مصريًا عالقًا بدولة عمان الشقيقة، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لسلامة المواطنين العائدين من الخارج.وأشار إلى أنه تم سحب العينات من العائدين فور وصولهم وجرى إرسالها للمعامل المركزية لفحصها، تنفيذا لتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.وأضاف وكيل وزارة الصحة، لـ"الدستور"، أنه فور وصول المصريين العالقين تم تعقيمهم وتطهير المتعلقات الشخصية والحقائب الخاصة بهم، كما تم نقلهم إلى فندق الحجر الصحي المخصص لهم بمدينة مرسى علم عن طريق أتوبيسات مجهزة ومعقمة وتوزيعهم على مجموعات لمنع التزاحم، بالإضافة إلى توفير فرق طبية مدربة لفحص العائدين طوال مدة إقامتهم بفندق الحجر وهي 14 يومًا.