«قومى المرأة» يهنئ ريم بسيونى لحصولها على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، اليوم الخميس، بخالص التهنئة إلى الكاتبة الروائية ريم بسيوني، لحصولها على جائزة مسابقة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية عن "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، الصادرة عن دار نهضة مصر.وأعربت مرسي عن بالغ سعادتها بحصول الكاتبة المتميزة ريم بسيوني على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية، مشيرة إلى أنها نموذج مشرف لجميع الكاتبات المصريات، وحصولها على الجائزة أمر نفخر به كمصريات.وأضافت: أن الكاتبة استطاعت أن تضع اسمها وتحتل مكانة متميزة ضمن كتاب الرواية في مصر والعالم العربي، مشيرة إلى أنها امتعت القراء بروايتها "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، كما استطاعت أن تجذبهم بقدرتها على التعبير بأسلوب سهل وسلس وممتع وجذاب، متمنية لها التوفيق والنجاح في جميع أعمالها القادمة والحصول على مزيد من الجوائز.يذكر أن أولاد الناس صدرت فى ديسمبر 2018، وهى رواية تاريخية تضم ثلاث قصص منفصلة متصلة بتسلسل زمنى، وتسلط الضوء على الإسهامات الحقيقية للمماليك معماريا وفنيا وثقافيا وعلميا، وكيف كانت نظرة المصريين لهم. تنطلق كل حكاية بقصة حب غاية فى الرومانسية لكن وراء كل قصة تنعكس الحياة الاجتماعية فى مصر بشكل واضح، وتطرح الكاتبة فى رواياتها الكثير من التساؤلات من خلال الأحداث للتتعرف على حقيقة أن التاريخ دائما ما يعيد نفسه.