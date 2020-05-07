مكرم محمد أحمد: كنت ناصريًا حتى هزيمة 1967

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه كان ناصريا حتى هزيمة 1967، مضيفا أن القضية كانت كيف يمكن إجراء الإصلاح.وأضاف خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، أنه أحب مهنة الصحافة، ورأى أنها رسالة، وعمل على الدفاع عن الوطن من خلال مهنته.وأوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن إنجازات الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كثيرة جدا، منها تسيد الحكم العمال والفلاحين، منوها بأن عبدالناصر كان يعبر عن طموح كبير والذي تجسد في التوافق الكبير بينه وبين الجماهير، معقبا: "كنا نعيش نجاحات عظيمة واخفاقات أيضا".وفي سياق آخر، أكد أن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا متميزة وأن توقعاتها تصدق، مت أن حسابات الحكومة وإجراءاتها الاستباقية نجت مصر من مخاطر كثيرة.وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات صحفية، أن إجراءات الحكومة الاستباقية جعلتنا نعبر مراحل الأزمة الراهنة بدون مواجهات لأى أزمة فى المواد الغذائية والمواد التموينية والمواد المطهرة، مشيرا الى أن هناك قدرا كبيرا من التكاتف بين مؤسسات الدولة.