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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الرئيس السنغالى يعلن تأييده لمبادرة الدعاء والصلاة من أجل الإنسانية

الخميس 07/مايو/2020 - 10:46 م
الرئيس السنغالي،
الرئيس السنغالي، ماكي سال
أميرة العناني
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أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، تأييده لمبادرة الدعاة والصوم والصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، التى دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية السبت الماضي.

وقال سال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه أجرى اتصالًا هاتفيا مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، تناقش معه حول مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية.

وأبدى الرئيس السنغالي ترحيبه واستجابته للدعوة، واصفًا إياها بأنها دعوة للأخوة والتضامن.

وتابع الرئيس السنغالي أن نداء الوحدة في مواجهة فيروس "كورونا"، جاء بعد أن دفعتنا الصراعات حول العالم والأزمة المرتبطة بكورونا، لندرك أننا يجب أن نكون متضامنين، وأن يكون الإنسان والإنسانية في صميم أولياتنا على المستوى العالمي والوطني، مضيفًا أن بلاده ستظل دائمًا إلى جانب تعزيز الحوار بين الأديان، من أجل عالم يسوده السلام والأخوة الإنسانية.

كما أعرب الرئيس السنغالي دعمه "لوثيقة الأخوة الإنسانية"، التي وقعها قداسة البابا فرنسيس مع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيما كشف "مارتان باسكال تين" سفير السنغال لدى الفاتيكان أن السنغال ستؤيد المقترح بأن يصبح يوم الرابع من فبراير، ذكرى توقيع الوثيقة، يومًا عالميًا للأخوة الإنسانية، كما ستشارك بلاده في القمة القادمة للأخوة الإنسانية.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.

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