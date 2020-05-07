حملة لإزالة القمامة ورش وتطهير شوارع مطروح (صور)

قام مجلس ومدينة مطروح، مساء اليوم الخميس، برئاسة اللواء وليد المعداوي رئيس مجلس ومدينة مطروح، بشن حملة مكبرة لإزالة القمامة والرش والتطهير في الأحياء والعزب والشوارع الرئيسية بحضور نواب رئيس مجلس ومدينة.كما قام عمال مجلس ومدينة مطروح برفع القمامة من بعض مناطق مطروح تضمنت "شارع الشيخ عطيوة، عزبة وازن، خلف سور السادات، عزبة السلام"، بالإضافة إلى الرش الضبابي والكلور المخفف بالمياه لمكافحة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف أعمال النظافة والرش والتعقيم بكافة المناطق في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها محافظة مطروح ضد فيروس كورونا المستجد.