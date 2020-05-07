كندا: الجيش لا يزال يبحث كيفية رفع حطام المروحية العسكرية

قال وزير الدفاع الكندي، هارجيت ساجان، اليوم الخميس، إن الجيش الكندي لا يزال يبحث كيفية رفع حطام المروحية العسكرية التي تحطمت في البحر المتوسط الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل ستة من أفراد القوات الكندية.وقال رئيس هيئة الدفاع، جوناثان فانس، إن الحادث سيتم التحقيق فيه بدقة، ولكن لن يتم الكشف عن أي تفاصيل حول ما حدث للمروحية حتى يكتمل التحقيق.وكرمت القوات المسلحة الكندية، أمس، ستة من أفرادها الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة المروحية قبالة سواحل اليونان.وكانت المروحية "سايكلون سيكورسكي سي إتش-148" في طريق العودة إلى الفرقاطة فريديريكتون بعد مهمة تدريب، عندما فقد الاتصال بها مساء الأربعاء الماضي.