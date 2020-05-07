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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو بلبيس»: مصانع المنطقة تعمل بكامل الطاقة رغم كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 10:40 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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قال عبدالله الغزالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بلبيس الصناعية، إن المنطقة الصناعية حريصة بالتعاون مع وزارة الصحة على تعقيم وتطهير المصانع باستمرار للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الغزالي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن جمعية مستثمري بلبيس تساند الحكومة في كافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار هذا الوباء، مؤكدًا أن المصانع تحاول جاهدة للعمل بكافة طاقتها الإنتاجية في ظل حظر التجوال.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الصناع والمستثمرين كان لهم لقاء مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وسيتم عقد لقاء آخر معها لدراسة تشجيع المصانع لزيادة نسبة المكون المحلي.

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