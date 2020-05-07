المسعود: تسهيلات الحكومة للمصدرين أسهمت في النهوض بالصناعة الوطنية

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتحركات التي تتخذها وزارتا المالية والصناعة، بشأن دعم الصناعة الوطنية، وتقديم كافة الدعم للمصدرين للوصول لنسبة مشاركة في الأسواق العالمية بمنتجات وطنية متوافرة فيها شروط الجودة وكفاءة الإنتاج.ولفت المسعود، في بيان له، إلى أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمصدرين في الوقت الحالي أسهمت في تنشيط الصناعة المحلية، وزيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر وعدد كبير من الدول، فالمشكلات التي كانت تحول دون خلق بيئة مهيئة للمصدرين تم تذليلها بالكامل، وأصبح مجال التصدير مفتوحا بفضل المبادرات والتسهيلات والحوافز التي قدمتها الحكومة، والتي أتت بثمارها.وأضاف أن تلك التحركات أسهمت في التزام الشركات بضخ استثمارات والتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، فكل هذا أسهم في إزالة الأعباء التصديرية.