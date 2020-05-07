«فورمولا 1» تفكر في حلبات جديدة مع تراجع إيرادات الربع الأول

تدرس بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات إقامة سباقات في حلبات ليست مدرجة على الجدول الحالي حيث تسعى لإنقاذ موسم 2020 الذي تضرر بشدة بسبب وباء كوفيد-19 وسط تراجع في الإيرادات.وذكرت شركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للبطولة اليوم، أن إيرادات الربع الأول بلغت 39 مليون دولار مقارنة مع 246 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث لا توجد سباقات مقررة في الربع الثاني أيضا.وعبر تشيس كاري رئيس مجلس إدارة فورمولا 1 ورئيسها التنفيذي في مؤتمر عبر الهاتف عن ثقته في إقامة سباقات في موسم 2020 حيث تعتزم البطولة الانطلاق في النمسا في بداية يوليو.ومع ذلك وضع المسئول الأمريكي البارز في الحسبان إمكانية أن تحول الظروف الحالية دون اقامة سباقات، لكنه قال إن الرياضة تملك الموارد لعبور هذه الأزمة.وتم تأجيل أو إلغاء عشرة سباقات من الموسم منذ مارس اذار لكن المسئولين يتطلعون الآن لعدة حلبات أوروبية لاقامة سباقين في كل حلبة دون جماهير مع إلغاء عطلة أغسطس.وتخطط البطولة لموسم يتراوح بين 15 و18 سباقا بدلا من 22 في الجدول الأصلي لتنتهي في أبوظبي في منتصف ديسمبر.لكن كاري قال إن هذا الموعد قد يمتد إلى يناير، متابعا "نجري مباحثات مع كل الشركاء وأيضا مع بعض الحلبات غير المدرجة في الجدول الحالي لموسم 2020 لدراسة كل الخيارات".وقد تكون حلبة هوكنهايم من بين هذه الحلبات مع تخفيف ألمانيا القيود المفروضة بسبب الجائحة وموافقة الحكومة على استئناف دوري كرة القدم في 16 مايو بدون جماهير.