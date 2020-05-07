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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المصريون يستحوذون على 74.7% من تعاملات البورصة.. و85.6 مليون جنيه مشتريات الأجانب

الخميس 07/مايو/2020 - 10:27 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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كشفت أحدث بيانات البورصة المصرية عن انخفاض قيم الأحجام والتعاملات لدى معاملات الأسبوع المنقضي، حيث تراجعت قيم التداول بنحو 10.3 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات البورصة، التي حصل "الدستور" على نسخه منها، وصول إجمالي قيمة التداول إلى نحو 9.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.6 مليار ورقة مالية تمت من خلال 161 ألف عملية، مقابل قيمة تداول قدرها 19.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2 مليار ورقة منفذة على 180 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 49.88% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 50.12%.

ووفقا لبيانات البورصة، استحوذ المستثمرون المصريون على 74.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.9%، والعرب على 4.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 85.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 7.9 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين 66.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام، بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.7%، والعرب 7.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.5 مليار جنيه، والعرب صافي بيع بنحو 1.3 مليار جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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