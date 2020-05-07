فرنسا: جاهزون للفحص المكثف لمن تظهر عليهم أعراض كورونا

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إن بلاده جاهزة للفحص المكثف للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد ومخالطيهم.جاء ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أن بلاده مستعدة لبدء تخفيف قيود العزل المفروض بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من الاثنين المقبل، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) اليوم.بدوره، أشار وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى أن حدود البلاد ستبقى مغلقة بموجب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه في الوقت الراهن لن يفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على المسافرين الوافدين من دول منطقة شنجن.