«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة أعلن اليوم أن الدولة ستستمر بذات القواعد والإجراءات الطبية والاحترازية التي كانت مطبقة خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".وأضاف، خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "قبل عيد الفطر سيكون هناك مراجعة موقف، وأول يونيو سنبتدى فترة جديدة وهي التعايش مع كورونا".وتابع أن العالم حتى الآن غير قادر على الوصول إلى علاج لفيروس كورونا، وعليه لا يمكن أن تستمر دول العالم في الإغلاق، والحل الأمثل أن تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا مع اتباع الإجراءات الطبية.واستطرد: "هذا لا يعنى أننا سلمنا للأمر الواقع بل ستكون عودة بضوابط.. على سبيل المثال إعادة الحياة للسينما والمسرح وغيرها ستكون قابلة للعودة بشكل تدريجي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية".