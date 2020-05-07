ميركل والفاتيكان يريدان مساعدة الدول الفقيرة لمواجهة جائحة كورونا

قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ميركل وبابا الفاتيكان ناقشا في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، آثار جائحة فيروس كورونا على العالم، واتفقا على ضرورة مساعدة الدول الأشد فقرا.وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت، في بيان، أن الاتصال تركز على الوضع الإنساني والسياسي في ظل الجائحة وأهمية التماسك والتضامن في أوروبا والعالم، متابعا: "يفضل كلاهما دعم الدول الأشد فقرا، بشكل خاص، في مواجهة جائحة فيروس كورونا".كما دعت ميركل البابا فرنسيس إلى زيارة ألمانيا في أقرب وقت ممكن عندما تسنح الظروف.