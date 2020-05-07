رئيس «الصرف الصحي» بالإسكندرية يفتتح أعمال تشغيل وحدة التعقيم الذاتي

افتتح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمال تشغيل وحدة التعقيم الذاتي من فيروس كورونا المستجد، والتي تم تنفيذها بالتعاون بين المعدات المركزية والإدارة العامة للبحوث والتطوير والجودة والبيئة، حفاظًا على السلامة والصحة المهنية.وأصدر رئيس مجلس إدارة الشركة قرارا بتصميم وحدتين للتعقيم للديوان العام ومحطة التنقية الغربية، لتعقيم العاملين والمترددين على الشركة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتعد وحدة التعقيم بمحطة التنقية الشرقية هي التجربة الأولى، تحت إشراف اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تابع التجربة وعمل وتشغيل الوحدة والتي تم تنفيذها بين المعدات المركزية والإدارة العامة للبحوث والتطوير والجودة والبيئة.