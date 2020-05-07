«الوزراء»: ارتداء الكمامة سيكون إجباريا خلال الفترة المقبلة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اقتصاديات العالم تنزف الآن بسبب فيروس كورونا المستجد، ولن تستمر في الإغلاق.وأضاف، خلال مداخلة في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "نحن كان لدينا بعد نظر في ذلك عندما قمنا باستمرار عجلة الإنتاج، مع اتباع الضوابط الطبية خلال فترة الحظر الجزئي".وتابع أن المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما تعود للحياة بشكل تدريجي سيكون إجباريًا فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتديها ستوقع عليه العقوبة".ولفت إلى أنه ستكون هناك عقوبات على مخالفي الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة عند العودة للحياة تدريجيا خلال الفترة المقبلة.