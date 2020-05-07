خبير: سداد الدولة مستحقات المقاولين ينعش قطاع التشييد والبناء

أشاد عمرو البهي الخبير العقاري، بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بزيادة الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المالي المقبل، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية في مصر.وأضاف البهي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن توجه الدولة نحو زيادة المشروعات التنموية والعمرانية سيخلق مزيدًا من فرص العمل للشباب خاصة بعد عودة عدد كبير من المصريين بالخارج إلى مصر دون عمل، بالإضافة إلى أنه سيدعم قطاع المقاولات الذي تضرر كثيرا عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.ولفت الخبير العقاري إلى أهمية التوسع في المشروعات السكنية، مؤكدا أنها ستشهد زيادة في الطلب خلال الفترة المقبلة تزامنا مع عودة المصريين المغتربين بالخارج إلى الأراضي المصرية.وأكد أن قيام الدولة بسداد مستحقات المقاولين سينعش قطاع التشييد والبناء وسيعيد حيويته من جديد، حيث إنه من أبرز القطاعات التي تدعم الاقتصاد الوطني، الذي بدوره يدعم صناعات وقطاعات مختلفة مثل مصانع مواد البناء ومصانع الأسمنت وقطاع النقل وغيرها.