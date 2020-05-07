كريمة: سيدنا إدريس لم يبن الأهرامات.. والفراعنة آمنوا بالآخرة

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن بناة الأهرامات الحقيقيين، قائلًا: "إن الفراعنة هم من قاموا ببناء الأهرامات وليس الأنبياء".وأضاف "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "نور النبي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الخميس، أن مقولة إن سيدنا إدريس هو من قام ببناء الأهرامات غير صحيحة، ومن قام ببناء الأهرامات هو الفراعنة، وقال ذلك الله سبحانه وتعالي في القرآن الكريم: {وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ}، ودليل على أن الحضارة فرعونية وليست إسرائيلية.وتابع الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الفراعنة كانوا يؤمنون باليوم الآخر.