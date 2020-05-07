«الثروة الداجنة»: وفرة في المعروض بسبب زيادة الإنتاج

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن هناك استقرارا في أسعار الدواجن اليوم الخميس.وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك وفرة من منتجات الدواجن في السنوات الأخيرة بعد ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن.وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن إنتاج مصر من الدواجن سجل نحو مليار و١٠٠ ألف فرخة، منهم نحو ٣٠% من التربية الريفية.وسجلت أسعار الدواجن من المزرعة نحو ٢٨ جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البيع للمستهلك ٣٢ جنيها.وسجلت أسعار الدواجن البلدي من المزرعة ٣٣ جنيها.