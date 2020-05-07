غادة إبراهيم: خرجت من قضية الآداب بأقل خسائر

المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أنا مبدخنش سجاير وده شيء غريب عند البعض، لأنهم على اعتقاد أن الفنان لازم يكون بيشرب سجاير، وبعتبر عام ٢٠١٩ هو وش السعد عليا لأن ماما بدأت تستعيد صحتها وحكم النقض صدر في نفس السنة، وبدأ يجيلي شغل تاني والمخرجين والمنتجين يتصلوا عليا".



وأشارت إلى أنها خرجت من قضية الآداب التي لفقت لها بأقل الخسائر، وتعلمت درسا في حياتها لا يمكن نسيانه.



وأكدت، خلال الحلقة، أنها تعرضت للخيانة من قبل زوجها مع فنانة وهي سبب طلاقها منه، مضيفة: "حدثت مشكلة بيني وبين زوجي، وانتهت بالطلاق بسبب الخيانة، وقعدت فترة مش عايزة أتكلم في الموضوع، ولكن اتكلمت بعد فترة طويلة من الانفصال بسبب الضغط".



وأضافت أن زوجها السابق كان يطلق على نفسه لقب وزير مع كل تغيير وزاري، وخاني مع واحدة اسمها إلهام بنت عفاف، وهي افتكرت إنها هتبقي حرم الوزير القادم وأنا اللي طلبت الطلاق وهو مبقاش وزير".

وتابعت: "جوزي خاني مع واحدة من سن أمي وأمه".



قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن زملاءها من خارج الوسط الفني هم من وقفوا إلى جانبها وقت قضيتها أكثر من زملائها في الوسط، مضيفة أنها لم تكن تتخيل أن يحدث لها ذلك في وقت أزمتها.وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "خط أحمر"، مع الإعلامي محمد موسى،