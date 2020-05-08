بعد تعافيها.. أول مصابة بـ«كورونا» فى سيناء تعود للإفطار مع عائلتها

سادت حالة من السعادة لدى أسرة "فرحانة. ح. س" 65 سنة، أول حالة مصابة بكورونا في محافظة شمال سيناء، بعدما أثبت التحليل الثاني سلبية إصابتها وتعافيها تمامًا من الفيروس، لتعود وتجمع عائلتها مجددًا على مائدة الافطار.وغاردت المصابة الحجر الصحي بمستشفى أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، عقب إثبات التحاليل تعافيها.وأوضحت أنها عانت من أعراض الإصابة بفيروس كورونا "ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس"، وانتقلت لمستشفى بئر العبد التي أجرت التحاليل وأثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس.وقالت: "كنت أتوقع عدم إصابتي بكورونا لعدم انتشار الفيرس في محافظة شمال سيناء بأكملها، وفور علمي بإصابتي كنت خائفة على عائلتي من إصابتهم بسببي، ولكني اطمأنيت فور علمي أن جميعهم بصحة جيدة"، مشيرة إلى أنها فور تواجدها في الحجر الصحي بدأت صحتها في التحسن بشكل سريع، ولم تصدق أن نتائج أول تحليل لها جاء سلبي، وبإجراء تحليل آخر للتأكد من استمرار الإصابة كانت تشعر بالخوف، حتى علمت أن نتائجه جاءت سلبية أيضا لتشعر وقتها بسعادة غامرة.وكانت "الدستور" انفردت بخبر سلبية أول تحاليل لها في عدد 6 مايو الجاري تحت عنوان "تحاليل مصابة الفيروس بسيناء سلبية".