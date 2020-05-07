رئيس «الأعلى للإعلام»: حصلت على الثانوية سنة 52 وشهدت ثورة يوليو

كشف الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أول محافظة من محافظات مصر اهتمت بالتعليم وتأثيره على الأجيال.وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال حواره ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الخميس، إن محافظة المنوفية تعد أول محافظة اهتمت بالتعليم.وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه حصل على الثانوية العامة سنة 1952، متابعا: "تأهلت لدخول الجامعة والتحقت بكلية الآداب، وهذه الفترة شهدت ثورة يوليو 1952، كافة هذه الأجيال الجديدة نمت في ظل ثورة يوليو"، مؤكدًا أن أجيال عديدة من هذا الشباب وجد في التعليم مخرجًا لحياة جديدة.